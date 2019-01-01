"Buddy Hield, Walton'ın telefonlarını açmıyor" iddiası!

Sacramento Kings guardı Buddy Hield'ın hoşnutsuz olduğu ve koçu Luke Walton'ın telefonlarına cevap vermediği bildirildi.



The Athletic'den Jason Jones'a göre Hield artık koçundan gelen telefonları yanıtlamıyor:



"Lig kaynaklarına göre, Hield, Walton'a telefonlarına cevap vermeyecek kadar bozulmuş. Hield'ın menajeri Brandon Rosenthal ve Walton'a gönderilen mesajlara geri dönüş yapılmamış."



27 yaşındaki oyuncunun Walton'ı onaylamaması durumu, Hield'ın takımın antrenörlerinin maçların sonlarında kendisine güvenmediğini hissettiğini basınla paylaştığı geçen yılın sonlarına dayanıyor.



Hield, 26 Aralık'ta Minnesota Timberwolves'a karşı alınan bir mağlubiyetten sonra, "Görünüşe göre dağılmış durumdayız. Antrenörler ve herkesle güven sorunları devam ediyor, sanırım. Oyunculara inanmayı bırakmışlar. Olan bu." şeklinde konuşmuştu.



Hield, Ekim 2019'da Kings ile dört yıllığı 86 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamıştı. 2019-20 sezonu ilerledikçe, koç kendisini başlangıç kadrosundan çıkardıktan sonra Hield, Walton'a karşı giderek daha fazla sinirlenmişti.



Hield, bu sezon 72 maçta %39.4 üçlük isabetiyle, 19.2 sayı ortalaması yakalamıştı.



