Bucaspor 1928 takibi sürdürdü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücedelesi veren Bucaspor 1928, evinde GMG Kastamonuspor'u 2-0 yenerek lider Kocaelispor'u takibini sürdürdü.



Önceki hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 1-0 kaybedip yarışta liderlik koltuğunu bırakan sarı-lacivertliler, Kastamonuspor galibiyetiyle moral buldu.



Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Son iki maçımızdan sadece 1 puan almıştık. Bizim adımıza önemli kayıplar olmuştu. Bu galibiyetle birlikte yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Sonuna kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde olacağız. Önce kendi maçlarımızı kazanıp ardından rakibimizin alacağı sonuçlara bakacağız. Biz kazanmaya devam edelim, hak ettiğimiz yere geliriz" dedi.



Bucaspor, ligde cumartesi günü Ankara Demirspor deplasmanına çıktıktan sonra 8 Şubat Çarşamba günü Kocaelispor'la evinde zirve mücadelesi verecek.





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