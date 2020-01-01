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Bu gece Caruso yok, LeBron'un durumu "şüpheli"

Los Angeles Lakers oyuncuları LeBron James ve Alex Caruso'nun, Lakers'ın bu gece San Antonio Spurs'a karşı oynayacağı maç için tekrardan sakatlık raporunda yer alan tek oyuncular oldukları kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers oyuncuları LeBron James ve Alex Caruso'nun, Lakers'ın bu gece San Antonio Spurs'a karşı oynayacağı maç için tekrardan sakatlık raporunda yer alan tek oyuncular oldukları kaydedildi.

NBA Sağlık ve Güvenlik protokolleri nedeniyle Caruso oynamayacakken, James ise sol ayak bileği burkulmasından ötürü "şüpheli" olarak listelendi.

Lakers için üst üste üçüncü maçını kaçıracak olan Caruso'nun, Memphis Grizzlies'e karşı bir sonraki iki deplasman maçı için durumu (Pazar ve Salı) ise henüz bilinmiyor.

LeBron, 22 Aralık'ta LA Clippers'a karşı oynadığı sezonun ilk maçından bu yana ayak bileğindeki sakatlıkla uğraşıyor olsa da, şu ana dek Lakers'ın beş maçından hiçbirini kaçırmamıştı.


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