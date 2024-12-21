Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefini koruyan Galatasaray, bu sezon forma sponsorluk anlaşmalarından büyük bir geliri kasasına koydu.
1 MİLYAR TL GELİR
Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar 8 farklı sponsordan toplamda 1 milyar TL'lik (yaklaşık 30 milyon euro) gelir sağladı.
Galatasaray forma tedarikçisi, forma göğüs (Lig-Kupa ve Avrupa), şort, forma sırt, forma sol kol, forma sol kol altı ve şortun ön kısmı için sponsorluk anlaşmaları imzaladı.
FORMADA 400 BİNE ULAŞILDI
Sarı-kırmızılıların şu anda formasında sadece konç-çorap bölümü için sponsorluk anlaşması bulunmuyor.
Ek olarak sezon başında 1 milyon forma satış hedefi koyan Galatasaray'ın 400 bin barajına yaklaştığı kaydedildi.
1 MİLYAR TL GELİR
Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar 8 farklı sponsordan toplamda 1 milyar TL'lik (yaklaşık 30 milyon euro) gelir sağladı.
Galatasaray forma tedarikçisi, forma göğüs (Lig-Kupa ve Avrupa), şort, forma sırt, forma sol kol, forma sol kol altı ve şortun ön kısmı için sponsorluk anlaşmaları imzaladı.
FORMADA 400 BİNE ULAŞILDI
Sarı-kırmızılıların şu anda formasında sadece konç-çorap bölümü için sponsorluk anlaşması bulunmuyor.
Ek olarak sezon başında 1 milyon forma satış hedefi koyan Galatasaray'ın 400 bin barajına yaklaştığı kaydedildi.