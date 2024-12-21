Bu forma 1 milyar lira! Galatasaray'dan rekor gelir

Galatasaray, forma sponsorluk gelirlerinden 1 milyar TL civarı parayı cebine koydu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bu forma 1 milyar lira! Galatasaray'dan rekor gelir
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21 Aralık 2024 11:57
Son güncelleme 21 Aralık 2024 13:50
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefini koruyan Galatasaray, bu sezon forma sponsorluk anlaşmalarından büyük bir geliri kasasına koydu.

1 MİLYAR TL GELİR

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar 8 farklı sponsordan toplamda 1 milyar TL'lik (yaklaşık 30 milyon euro) gelir sağladı.

Galatasaray forma tedarikçisi, forma göğüs (Lig-Kupa ve Avrupa), şort, forma sırt, forma sol kol, forma sol kol altı ve şortun ön kısmı için sponsorluk anlaşmaları imzaladı.

FORMADA 400 BİNE ULAŞILDI

Sarı-kırmızılıların şu anda formasında sadece konç-çorap bölümü için sponsorluk anlaşması bulunmuyor.

Ek olarak sezon başında 1 milyon forma satış hedefi koyan Galatasaray'ın 400 bin barajına yaklaştığı kaydedildi.



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