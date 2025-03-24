Brunson kontrollü antrenmanlara başladı; en az 1 hafta daha yok

New York Knicks, yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson'ın sahalara dönüş sürecinde kontrollü antrenmanlara başladığını ve durumunun bir hafta içinde yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Brunson kontrollü antrenmanlara başladı; en az 1 hafta daha yok
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24 Mart 2025 11:59
New York Knicks, yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson'ın sahalara dönüş sürecinde kontrollü antrenmanlara başladığını ve durumunun bir hafta içinde yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Brunson, 6 Mart'ta Los Angeles Lakers'a karşı oynanan maçta sağ ayak bileğinden sakatlanarak o tarihten beri sahalardan uzak kaldı. Sakatlığının üç ila dört hafta sürmesi bekleniyor.

Bu sezon 26.3 sayı, 7.4 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynayan Brunson, sakatlık öncesinde Knicks'in ilk 62 maçının 61'inde forma giymişti.

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