New York Knicks, yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson'ın sahalara dönüş sürecinde kontrollü antrenmanlara başladığını ve durumunun bir hafta içinde yeniden değerlendirileceğini açıkladı.



Brunson, 6 Mart'ta Los Angeles Lakers'a karşı oynanan maçta sağ ayak bileğinden sakatlanarak o tarihten beri sahalardan uzak kaldı. Sakatlığının üç ila dört hafta sürmesi bekleniyor.



Bu sezon 26.3 sayı, 7.4 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynayan Brunson, sakatlık öncesinde Knicks'in ilk 62 maçının 61'inde forma giymişti.



