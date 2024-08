New York Knicks yıldızı Jalen Brunson, yeni sözleşmesinde yaptığı maaş kesintisinden "tamamen memnun" olduğunu ve şampiyonluğu kazanmaya odaklandığını söyledi.



Knicks ile son kontratında potansiyel maaşından tamı tamına 113 milyon dolar kesim yapan Brunson, yakın zamanda ekip tarafından takım kaptanı unvanına layık görülmüştü.



New York ekibi Brunson için Madison Square Garden'da özel bir tören etkinliği düzenlerken, katılımcılar arasında Hall of Fame oyuncu Patrick Ewing gibi eski Knicks yıldızlarının yanı sıra, Ben Stiller gibi takımın ünlü taraftarları da yer aldı.



Knicks yıldızı, bu kararı hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Kelimenin tam anlamıyla daha yeni başlıyoruz. Aldığım her kararı düşünerek veririm ve yaptığım şeyden tamamen memnunum. Açıkçası ben ve ailem finansal açıdan gayet iyi durumdayız. Tek hedefim kazanmak ve bunu burada başarmak. Kazanmak, bireysel olarak yaptığım her şeyden daha önemli.



İnsanlar birçok şeyi yapmak istediklerini söyleyebilirler, ancak olay yaptıklarınızda biter. Açıkçası bu bir şampiyonluk kazanacağımızın garantisi değil. Bu sadece bu takımın bir şampiyonluk elde etmesine yardımcı olmak için kendi payıma düşeni yapmak. Yolculuk süreci en önemli şey ve bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum."



Brunson'ın mali fedakarlığı, geçtiğimiz sezona playoffların ikinci turunda veda eden Knicks'in bu yaz OG Anunoby'ye beş yıllığı 210 milyon dolarlık bir kontrat vermesine ve Mikal Bridges için takas yapmasına olanak sağlamıştı.





