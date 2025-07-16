Bruno Petkovic, Kocaelispor'da

Kocaelispor, Dinamo Zagreb forması giyen Bruno Petkovic'i kadrosuna kattı.pic.twitter.com/w5elXQzPrh



— Sporx (@sporx) July 16, 2025

Trendyol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Kocaelispor, hücum bölgesine önemli bir transfer gerçekleştirdi.Yeşil-siyahlılar, bu yaz Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Hırvat golcü Bruno Petkovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.Petkovic, geçtiğimiz sezon Hırvat ekibinde 26 maçta süre buldu. Bu karşılaşmalarda ise 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı.İşte Kocaelispor, Bruno Petkovic'i bu videoyla duyurdu;