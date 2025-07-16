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Bruno Petkovic, Kocaelispor'da

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb forması giyen santrfor Bruno Petkovic'i kadrosuna kattı.

calendar 16 Temmuz 2025 19:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bruno Petkovic, Kocaelispor'da
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Trendyol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Kocaelispor, hücum bölgesine önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlılar, bu yaz Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Hırvat golcü Bruno Petkovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Petkovic, geçtiğimiz sezon Hırvat ekibinde 26 maçta süre buldu. Bu karşılaşmalarda ise 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı.


İşte Kocaelispor, Bruno Petkovic'i bu videoyla duyurdu;

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