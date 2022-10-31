Bruno Peres: 'Kalmak istiyorum'

Uzun süren sakatlığını atlatan Bruno Peres takımla çalışmalara başlamıştı.



Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü. Deneyimli futbolcu "Trabzonspor'u seviyorum. Sakatlığım tamamen geçti. Burada kalıcı olmak istiyorum" dedi.



Peres'in lisansının Ocak'ta aktif edilebilmesi için takımdan en az bir yabancı oyuncunun ayrılması gerekiyor.



