Bruno Peres: "Kalmak istiyorum"

Brezilyalı oyuncu Bruno Perez, Abdullah Avcı ile görüştü, "Burada mutluyum. Trabzon'da kalmak istiyorum" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bruno Peres: 'Kalmak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2022 11:05
Uzun süren sakatlığını atlatan Bruno Peres takımla çalışmalara başlamıştı.

Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü. Deneyimli futbolcu "Trabzonspor'u seviyorum. Sakatlığım tamamen geçti. Burada kalıcı olmak istiyorum" dedi.

Peres'in lisansının Ocak'ta aktif edilebilmesi için takımdan en az bir yabancı oyuncunun ayrılması gerekiyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ