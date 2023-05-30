Boston Celtics forveti Jaylen Brown, Celtics'in Miami Heat'e karşı Doğu Konferansı finallerinden elenmesinin sorumluluğunu üstlendi.



Brown, Celtics'in dün gece Miami Heat'e 103-84 kaybettiği 7. maçtan kendisini sorumlu tuttu. Celtics, iç saha avantajından ve seriyi 3-3 eşitlemek için arka arkaya üç maç kazanarak kazandığı ivmeden yararlanamadı.



Karşılaşmayı 8/24 şut isabetiyle 19 sayı ve ayrıca sekiz top kaybıyla tamamlayan Brown, taraftarları ve hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.



Maçtan sonra muhabirlerin Brown'a ilk sorduğu soru serbest oyuncu dönemiyle ilgili olsa da, 26 yaşındaki oyuncu mağlubiyeti şu şekilde değerlendirdi:



"Bugün kazanmayı ve önüme bakmayı umuyordum. Odak noktam buydu. Ama başaramadık. Ben de başaramadım. Ve dürüst olmak gerekirse, şu anda başka bir şey düşünmek zor. Zamanı gelince onun üzerine de düşüneceğim."



Bu yaz adı yoğun bir şekilde takas dedikodularında geçmesi beklenen Brown, 2024'te serbest oyuncu olacağı için Boston'ın tatmin olacağı bir teklif bulması durumunda önceden takas edilebilir. Lakin takım arkadaşı Jayson Tatum, karşılaşma sonrasında Boston'ın Brown'ın sözleşmesini uzatmasını açıkça desteklemişti.



