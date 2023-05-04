Brooks'un menajerinden "yalan haber" suçlaması!

Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'un menajeri Mike George, The Athletic muhabiri Shams Charania'yı yalan haber yapmakla suçladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Brooks'un menajerinden 'yalan haber' suçlaması!
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04 Mayıs 2023 14:50
Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'un menajeri Mike George, The Athletic muhabiri Shams Charania'yı yalan haber yapmakla suçladı.

Bir süre önce Grizzlies'in, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak olan Brooks'a yeni bir anlaşma teklif etmekle ilgilenmediği söylenmişti.

FanDuelTV'de yer alan Charania, bu haberi "Grizzlies, Dillon Brooks'a yollarını ayıracaklarını bildirdi... Hiçbir koşulda onu tutmayı düşünmüyorlar." ifadeleriyle duyurmuştu.

Bu haberi duyan George ise Twitter'da Charania'yı eleştirerek, Brooks'u genel anlamda günah keçisi ilan etme çabalarının yanlış olduğunu belirtti:

"Shams Charania resmen yalan haber yaymanın ve oyunculara saldırmanın kralı. Ligdeki herhangi bir oyuncu neden bu adamla konuşur, aklım almıyor."

Kariyerinde sadece Memphis forması giymiş olan Brooks, NBA'deki altıncı yılını maç başına 30.3 dakikada ortalama 14.3 sayı, 3.3 ribaund ve 2.6 asist istatistikleriyle tamamlamıştı.

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