Los Angeles Lakers, çaylak oyuncusu Bronny James'in sol topuğunda morarma olduğunu ve takımın bu gece Utah Jazz'e karşı oynayacağı karşılaşma için şüpheli olarak listelendiğini bildirdi.



Lakers, LeBron James'in 20 yaşındaki oğlunun sakatlık durumunu, kendisini Pazartesi günkü sakatlık raporuna dahil etmeden önce açıklamamıştı.



South Bay Lakers'ın sezonu bu ayın başlarında başladığından beri hem Lakers hem de G League'de forma giyen Bronny, beş NBA maçında toplam 16 dakika oynamış ve 4 sayı bulmuş, iki G League maçında ise kapsamlı bir şekilde yer almıştı.



Bronny, Pazar gecesi Stockton'a karşı alınan yenilgide South Bay Lakers için 25 dakika oynayıp 2'de 10 şut isabetiyle 4 sayı atmıştı.



