Bronckhorst: "Kupa kaldırmak çok önemliydi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Bronckhorst: 'Kupa kaldırmak çok önemliydi'
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11 Ağustos 2024 21:30
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor maçı öncesi açıklama yaptı.

Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Geçen haftaki sonuç çok memnun etti hepimizi. Kupa kaldırmak çok önemliydi. Keyfini çıkardık ama salı gününden itibaren bu maça odaklandık. Lige de iyi başlamak istiyoruz. Bugün aynı performansı göstermeye odaklanıp evimize 3 puanla dönmek istiyoruz." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "İlk maç deplasmandayız ama sonuçta 18 iç saha 18 deplasman oynayacağız. Bugün de deplasmandayız." ifadelerini kullandı.

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