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Brogdon: "NBA'in başlangıcını, iki tarih arasından seçeceğiz!"

Indiana Pacers guardı ve Oyuncular Sendikası başkan yardımcısı Malcolm Brogdon, yeni sezonun başlangıç tarihi için "iki seçeneği" açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers guardı ve Oyuncular Sendikası başkan yardımcısı Malcolm Brogdon, yeni sezonun başlangıç tarihi için "iki seçeneği" açıkladı.

Brogon, ESPN'nin The Jump programında sezonun 22 Aralık veya 18 Ocak'ta başlayacağını söyledi:

"Görüşmelerin gidişatına bakınca, bu çok karmaşık bir konu ve dengelenecek çok şey var. Her iki tarafta da bu konuda işbirliği içinde çalışan birçok beyin var. Bu yüzden biraz zaman alacak.

Bence iki seçenek var. Ya pek çok oyuncunun istediğini düşündüğüm MLK Günü'nde, ya da 22 Aralık'ta, Noel zamanında başlayacağız. Ancak en büyük farklar, gelir ve o Eylül - Ekim aralığında sezonu tekrar yoluna sokmaya çalışmak.

Bu yüzden, her potansiyel tarih için ne kadar gelir kaybedileceğine dair her iki tarafta da hesaplamalar yapıldığını düşünüyorum ve bir tür anlaşmaya vararak, oradan devam etmemiz gerekecek."

Lig ve NBPA'in önümüzdeki hafta başlama tarihine karar vermesi bekleniyor.


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