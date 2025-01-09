Brighton ve Borussia Dortmund ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmak istiyor.
Sky Sports'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Brighton ve Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund Liverpool'un 21 yaşındaki yıldızı Harvey Elliott'ı yakın takibine aldı.
SLOT İLE SINIRLI FORMA ŞANSI
Liverpool teknik direktörü Arne Slot yönetiminde yeterince forma şansı bulamayan Elliott, bu durum nedeniyle başka takımların radarına girdi.
BU SEZON 9 MAÇTA GÖREV ALDI
İngiliz oyuncu bu sezon Liverpool formasıyla 9 maça çıktı ve 1 gol attı.
Brighton ve Dortmund'dan Harvey Elliott'a yakın takip
Brighton ve Borussia Dortmund, Liverpool'un 21 yaşındaki oyuncusu Harvey Elliott'ı yakın takibe aldı.
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09 Ocak 2025 18:41
Son güncelleme 09 Ocak 2025 18:43
Son güncelleme 09 Ocak 2025 18:43
Brighton ve Borussia Dortmund ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmak istiyor.
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