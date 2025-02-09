Brighton, geriden geldiği maçta Chelsea'yi eledi

İngiltere FA Cup 4. tur maçında Brighton, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brighton, geriden geldiği maçta Chelsea'yi eledi
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09 Şubat 2025 01:02
İngiltere FA Cup 4. tur maçında Brighton, Chelsea'yi konuk etti.

American Express Stadyumu'nda oynanan maçı Brighton, geriden gelerek 2-1 kazandı. 

Chelsea'nin golünü 5. dakikada Bart Verbruggen kendi kalesine attı. Brighton'a galibiyeti getiren golleri ise 12. dakikada Georginio Rutter ve 57. dakikada Kaoru Mitoma kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Brighton, kupada adını bir üst tura yazdırdı. Chelsea ise turnuvaya veda eden ekip oldu.

Öte yendan Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna yer almadı.
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