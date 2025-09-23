İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton, Barnsley'e konuk oldu.
Oakwell Ground'da oynanan mücadeleyi Brighton, 6-0 kazandı.
Karşılaşmada Brighton'a galibiyeti getiren golleri 9, 21, 33 ve 68. dakikalarda Diego Gomez, 87. dakikada Harry Howell ve 89. dakikada Yasin Ayari kaydetti.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 45 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Brighton, adını bir üst tura yazdırdı.
