23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
1-4
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
1-2
23 Eylül
Wolves-Everton
2-0

Brighton, Diego Gomez ile rahat turladı!

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton, Barnsley'i deplasmanda 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton, Barnsley'e konuk oldu.

Oakwell Ground'da oynanan mücadeleyi Brighton, 6-0 kazandı.

Karşılaşmada Brighton'a galibiyeti getiren golleri 9, 21, 33 ve 68. dakikalarda Diego Gomez, 87. dakikada Harry Howell ve 89. dakikada Yasin Ayari kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 45 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Brighton, adını bir üst tura yazdırdı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
