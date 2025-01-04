Brighton'dan Arsenal'e çelme

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Brighton & Hove Albion ile Arsenal karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Arsenal, 16. dakikada genç yeteneği Ethan Nwaneri'nin golüyle öne geçti. Brighton, 61. dakikada Joao Pedro'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı.



Brighton forması giyen Türk milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymedi.



Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 40'a çıkardı. Brighton ise son 4 maçından berabere kaldı ve puanını 28'e çıkardı.



Arsenal, gelecek hafta Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı ağırlayacak. Brighton ise Ipswich Town deplasmanına gidecek.



