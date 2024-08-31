Premier Lig'in 3. hafta maçında Brendtford ile Southampton karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Brendtford 3-1 kazandı.
Brentford'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 65. dakikada Bryan Mbeumo ile 69. dakikada Yoane Wissa kaydetti. Southampton'ın tek golü 90+5'te Yukinari Sugawara'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Brentford, puanını 6 yaptı. Southampton ise puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Brentford, Manchester City deplasmanına gidecek. Southampton, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
Brentford'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 65. dakikada Bryan Mbeumo ile 69. dakikada Yoane Wissa kaydetti. Southampton'ın tek golü 90+5'te Yukinari Sugawara'dan geldi.
Ev sahibbi Brentford'da Yunus Emre Konak, karşılaşmada süre almadı.
Ligin bir sonraki maçında Brentford, Manchester City deplasmanına gidecek. Southampton, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
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