Brentford sahasında şov yaptı

Premier Lig'in 3. hafta maçında Brendtford, evinde Southampton'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brentford sahasında şov yaptı
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31 Ağustos 2024 18:56
Premier Lig'in 3. hafta maçında Brendtford ile Southampton karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Brendtford 3-1 kazandı.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 65. dakikada Bryan Mbeumo ile 69. dakikada Yoane Wissa kaydetti. Southampton'ın tek golü 90+5'te Yukinari Sugawara'dan geldi.

Ev sahibbi Brentford'da Yunus Emre Konak, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Brentford, puanını 6 yaptı. Southampton ise puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Brentford, Manchester City deplasmanına gidecek. Southampton, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

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