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Bradley Beal, Wizards'tan ayrılmak "istemiyor"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Wizards'tan ayrılma arzusu bulunmuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Wizards'tan ayrılma arzusu bulunmuyor.

Wizards All-Star'ının takımla geleceği konusunda kararsız olduğu bildirilmişti.

Beal, 2022-23 sezonu için 37.2 milyon dolarlık bir opsiyona sahip ancak önümüzdeki yaz beş yıllığı 235 milyon dolarlık bir maksimum kontrat anlaşma imzalamak için uygun konumda olacak.

Wizards kısa süre önce Russell Westbrook'u çok oyunculu bir takasta Los Angeles Lakers'a göndermişti. Washington'ın Beal'ın etrafında yapılanmak için daha fazla finansal esneklik yaratmak istediği de kayıtlara geçmişti.

Beal, geçtiğimiz sezon 60 maçta 31.3 sayı ortalaması tuttuarak, sayı krallığında üst üste ikinci sene ikinci sıraya yerleşmişti.


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