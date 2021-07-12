Boupendza için Hatayspor'dan transfer açıklaması

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Aaron Boupendza'nın transferiyle ilgili Radyospor'a konuştu.



Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadıklarını söyleyen başkan, "Aaron Boupendza geçtiğimiz sezon önemli bir performans sergiledi ve birçok takımın transfer listesine girdi. Boupendza için İngiltere ve Katar'dan transfer teklifleri geldi. Boupendza, Avrupa ve Türkiye'de futbol oynamak istediği için Katar'dan gelen teklifi kabul etmedi" dedi.



Lütfü Savaş ayrıca, "Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi. Fakat geçtiğimiz aylarda Erol Bey(Bilecik) aracılığıyla Fenerbahçe ile sözlü bir diyaloğumuz oldu. Resmi bir teklif yok, olsa mutlaka arkadaşlarımız benimle paylaşırdı." ifadelerini kullandı



