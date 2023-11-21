Botaş'ta İlker Gözeneneli dönemi başladı

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İlker Gözeneli getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Botaş'ta İlker Gözeneneli dönemi başladı
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21 Kasım 2023 21:26
Son güncelleme 21 Kasım 2023 21:30
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, başantrenörlük görevine İlker Gözeneli'nin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2017'den bu yana kulüp altyapı koordinatörlüğü ve gelişim takımı başantrenörlüğü görevini yürüten İlker Gözeneli, kulüp organizasyonumuzda başantrenörlük görevine getirilmiştir. Altyapı koordinatörlüğünün yanı sıra A takım başantrenörlüğü görevini üstlenen değerli hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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