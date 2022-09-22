Boston Celtics'te 'Yasak Aşk'a ağır fatura!

ESPN'nin haberine göre, Ime Udoka'nın Celtics personeli bir kadınla yasak aşk yaşadığı ifade edilmiş, bunun sonucunda 45 yaşındaki çalıştırıcı, ciddi bir disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalmıştı.



Haberde Yapılan soruşturmanın ardından Ime Udoka'ya yeni sezon için uzaklaştırma cezası verilmesinin beklendiği belirtildi.



1 yıllık uzaklaştırma alması beklenen Udoka, yeni sezonda Celtics'in başında görev yapamayacak. Resmi açıklamanın ise kısa süre içerisinde yapılacağı ifade edildi.



Udoka yerine yeni sezonda geçici koç olarak görev alacak kişi ise takımın asistan koçu Joe Mazzulla olacak.



Daha önce Celtics'te kulüp çalışanı iki kişinin ilişki yaşamasının organizasyon yönergelerine aykırı olduğu anlamına geldiği belirtilmişti.





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