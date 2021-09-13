Borussia Dortmund savunması S.O.S veriyor!

Borussia Dortmund, yeni teknik direktörü Marco Rose ile Bundesliga'ya 4 maçta 9 puanla giriş yapsa da savunma performansı eleştiri oklarının hedefinde...



Dortmund her ne kadar Erling Haaland'ın olağanüstü hücum performansıyla ayakta kalsa da savunması son 30 yılın en kötüsü! Bundesliga'nın ilk 4 maçında 9 gol yiyen ve ligin en kötü 3 savunma performansından birine imza atan Vestfalya ekibi, ayrıca son 30 sezonun da en kötü performansını sergledi.



SON 30 YILIN EN KÖTÜSÜ



Dortmund, son olarak 1991/92 sezonunda ligin ilk 4 maçında 9 gol yiyen Dortmund, o tarihten sonra ilk kez bu kadar kötü bir rakamı yakaladı.



SAVUNMA DÖRTLÜSÜ İDEAL, HATALAR BİREYSEL



Sarı siyahlı ekibin savunması bu maçlarda Guerreiro, Hummels, Akanji ve Meunier'den, yani ideal 4'lüsünden oluşuyordu ancak yenen tüm gollerde bireysel hataların yaşanması da dikkatleri çekti.



REUS: "SÜREKLİ BASİT GOLLER YİYORUZ"



Maç sonunda Dortmund kaptanı Marco Reus, 4-3 kazanılan Leverkusen maçından sonra "Artık dikkat etmemiz gerekiyor. Sürekli basit goller yiyoruz. Her maçta 3-4 gol atamayız." diyerek eleştirilerini dile getirmişti.



ROSE: "YEDİĞİMİZ GOLLER BENİ ÇILDIRTIYOR"



Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose de "Yediğimiz goller beni öfkeden çıldırtıyor." açıklamasını yaptı.



