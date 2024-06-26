Borussia Dortmund'da ayrılık listesi geniş

Teknik direktörlüğe Nuri Şahin'i getiren Borussia Dortmund'da takımın birçok oyuncusu gözden çıkarıldı.



Bild'in haberine göre; Borussia Dortmundi takımın forvet oyuncularından Youssoufa Moukoko ve Sebastien Haller'e ayrılmaları için izin verdi.



Öte yandan takımın bir diğer forvet oyuncusu Karim Adeyemi için de teklifleri dinleme kararı alan Dortmund, 30 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde Adeyemi ile de yollarını ayıracak.



Takımın tecrübeli oyuncularından Emre Can ve Niclas Füllkrug'un da ayrılığını gündeme alan Dortmund ekibi, istenilen düzeyde teklifler gelmesi halinde iki oyuncuya da ayrılık izni verecek.



Dortmund'un yollarını ayırmayı düşündüğü milli futbolcu Salih Özcan ve Niklas Süle ise takımdan ayrılmak istemediklerini kulüp yönetimine iletti.







