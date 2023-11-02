Bornova 1877 kupada rakip tanımıyor

İlk kez yer aldığı TFF 3'üncü Lig'de başarılı sonuçlara imza atan Bornova 1877, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3'te 3 yaparak alkış topladı.



Kupada 1'inci Tur'da 3'üncü Lig takımı Akhisarspor'u 4-0'lık skorla saf dışı bırakan İzmir temsilcisi, 2'nci Tur'da 2'nci Lig ekibi Adıyaman FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek yoluna devam etti. Bornova 1877 son olarak dün yine 2'nci Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek sükse yaptı.



Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 karşılaşmada 10 gol atıp, kalesini gole kapatan yeşil-beyazlılar, bir üst turdaki rakibini beklemeye başladı.



