Fransa'da Bordeaux, gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.



Fransa Profesyonel Futbol Ligi yönetiminin, daha önce mali yükümlülüklerine yerine getiremediği için küme düşürülmesine karar verdiği kulüp, alınan kararın onanması sonrasında 3. Lig'e düşürüldü.



Geride kalan sezonda Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) son sırada tamamlayan Bordeaux, 2. lige (Ligue 2) düşmüştü.



Ülkenin köklü kulüplerinden Bordeaux, Ligue 1'de sonuncusu 2008-2009 sezonunda olmak üzere 6 şampiyonluk yaşadı.





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