Booker, Jokic'le tartışması sonrası: "Kötü niyetli olmadığını biliyorum"

Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, geçtiğimiz gece Phoenix Suns'a karşı oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin 4. maçında, Suns guardı Cameron Payne'e yaptığı sert faulle "oyunun ritmini değiştirmek istediğini" ve maçtan atılmayı "beklemediğini" söyledi.



Jokic, geçtiğimiz geceki karşılaşmada Payne'in elindeki topa hızlıca vurduktan sonra, üçüncü çeyreğin bitimine 3:52 kala sportmenlik dışı faul kararıyla oyundan atıldı.



Faul, Jokic'in bir turnike girişimi sonrası faul düdüğü almaması üzerine geldi. Bu karardan ötürü bariz bir hayal kırıklığı içinde olan Sırp oyuncu, topa sert bir şekilde vurmak isterken, eli Payne'in suratına çarptı.



Uzun bir incelemenin ardından Jokic'e 'flagrant faul 2' verildi ve oyundan atılmasına karar verildi.



"ATILMAM SANMIŞTIM"



Joker, bu hareketi sonrası şu açıklamaları yaptı:



"Oyunun ritmini değiştirmek, bize biraz enerji kazandırmak ve çalınan düdükleri değiştirmek istediğim için sert bir faul yaptım. Peki ona vurdum mu, vurmadım mı? Bilemeyiz. Yani vurduysam özür dilerim, çünkü onu bilerek incitmek veya kafasına vurmak gibi bir niyetim yoktu.



Dürüst olmak gerekirse beni oyundan atmazlar sanmıştım. Bunu yapmamalıydım. Tabii ki benim hatamdı. Üzgünüm. Ama artık bunu değiştiremem. Böyle şeyler olur."



"KÖTÜ NİYETLİ BİRİ DEĞİL"



Pozisyonun hemen sonrasında Jokic'le yüz yüze gelen ve takım arkadaşları tarafından ayırılmadan önce bir teknik faul alan Suns yıldızı Devin Booker ise, pozisyonla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Ona 'Ne yapıyorsun?' dedim sadece. Duygularını dışa vurduğu bir andı, zarar verme amaçlı yaptığını sanmıyorum. Sinirlendiği için yaptığı belliydi. Ben de takım arkadaşımı savundum, o kadar. Joker'a karşı birçok kez oynadım. Kötü niyetli bir oyuncu olmadığını biliyorum."





