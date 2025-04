Phoenix Suns'ın yıldız ismi Devin Booker, takıma olan bağlılığını ve neden takas talep etmediğini açıkladı.



Booker, NBA'de kariyerinin tamamını tek bir takımda geçiren nadir yıldızlardan biri. 2015'te draft edildiğinden bu yana Suns forması giyen ve takımın yıldızı olan Booker, ne olursa olsun Phoenix'te kalmaya kararlı.



"Başka bir yere gitmek her zaman işleri yoluna koymaz," diyen Booker, The Ringer'dan Logan Murdock'a "İnsanlar sürekli mevcut takımlarından ayrılmak istiyor, ancak daha kötü bir duruma düşüp kayboluyorlar. Sizi draft eden takımın sevgisini hiçbir yerde bulamazsınız." ifadelerini kullandı.



28 yaşındaki Booker, uzun süredir ligin en iyi guardları arasında gösteriliyor. NBA'deki dokuz sezonunda 24.4 sayı, 4.0 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları yakalayan Booker, kariyerinde %46.7 şut isabetiyle oynuyor. Ancak Suns, bu sezon ligin en yüksek maaş bütçesine sahip olmasına rağmen beklentilerin çok altında kaldı.



"Bu durum can sıkıcı," diyen Booker, takımın kötü gidişatını değerlendirdi. "Bu kadar yetenekli bir kadroya sahip olduğunda şampiyonluk beklersiniz. Birlikte ilk yılımızda Denver'a karşı iki maç kazanarak en iyi çıkışı yaptık. Ama ondan sonra işler giderek kötüye gitti."



Booker'ın oyununa yönelik eleştiriler pek olmuyor, ancak Suns'ın hayal kırıklığı yaratan sezonunda liderliği sorgulanıyor. 35-40'lık derecesiyle Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alan Suns, üst üste üç maç kaybederek play-in potasının dışında kaldı. Üstelik takım sezon boyunca büyük sakatlıklar yaşamadan bu noktaya geldi.



Sahadaki kötü performansın yanı sıra kenarda yaşanan tartışmalar da takım içindeki sorunları gözler önüne serdi. Hatta Kevin Durant'in takımdan ayrılabileceğine dair söylentiler bile dolaşıyor.



Durant'in Phoenix'te kalmak istediği iddia edilse de, takımın önceliği Devin Booker. Booker, Suns'ın sahibi Mat Ishbia ile benzer bir zihniyete sahip ve takımın, şampiyonluk hedefi doğrultusunda her türlü hamleyi yapacağını vurguladı.



"Bir daha asla yeniden yapılanma sürecinde yer almayacağım," diyen Booker, kararlılığını şu sözlerle dile getirdi: "Biz her zaman rekabetçi olacağız ve şampiyonluk için mücadele edeceğiz."