Bonucci'den olay itiraf: ''Kaçarak ayrılmak zorunda kaldım''

Uzun yıllarda İtalya Serie A ve İtalya Milli Takımı'nda forma giyen tecrübel oyuncu Leonardo Bonucci daha sonra Bundesliga ekibi Union Berlin'in yolunu tutmuştu. Ocak ayında Alman ekibinden ayrılan İtalyan savunmacının yeni adresi ise Fenerbahçe olmuştu.
Sarı-lacivertli formayı tüm kulvarlarda 13 kez giye Bonucci bir kez assit yapmıştı. Fenerbahçe forması altında futbola veda eden terübeli isim ardından da aktif futbol yaşantısına son verdiğini açıklamıştı.
BONUCCI'DEN OLAY İTİRAF
Kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli basın kurumlarına açıklamalar yapan Bonucci çarpıcı bir itirafta bulundu.
'KAÇARAK AYRILMAK ZORUNDA KALDIM'
'Passa dl Bsmt' adlı podcast yayınına katılan Leonardo Bonucci, Juventus'tan ayrılışı hakkında şu ifadeleri kullandı:
''Neredeyse kaçarak ayrılmak zorunda kaldım çünkü birileri bunun böyle olması gerektiğine karar vermişti, bu hak etmediğim tek bir kişinin kararıydı. Bana neredeyse bir şaka gibi geldi, 500'den fazla maçtan sonra bu şekilde karşılanmak. Belki de Juventus'taki yolum henüz bitmedi, ne zaman bir antrenör olmak istediğimi düşünsem aklıma o yedek kulübesi geliyor. Hayalim mi? Evet, Juventus gibi önemli bir kulübede oturmak, bu hikayenin bitmediğini düşünmek hoşuma gidiyor."
"HAYALİM JUVENTUS FORMASIYLA BIRAKMAKTI"
"Futbol oynamaya başladığım andan itibaren hayalim kariyerimi Juventus formasıyla sonlandırmaktı. 500'den fazla maçın ardından Juventus'a verdiklerim için hak ettiğim vedayı alamadım. Juventus'u eşimin ve çocuklarımın, kendi sağlığımın önüne koydum çünkü 2017'de ayrılıp AC Milan'a geçtiğimde bile soyunma odasında bir sorun olmak istemediğim için bu seçimi yaptım.
Juventus'a zarar vermemek için bu yolu seçtim. Başkana söylediğim bir şeydi: 'Sezonun son altı ayında olan her şey için buradan ayrılmak zorundayım çünkü soyunma odasında zararlı olurum, çünkü kendimi tanıyorum. Burada kalamam. Yollarımız bir daha kesişir mi bilmiyorum ama bugünlük bu kadar". Bu seçim koç ve menajer tarafından da paylaşıldı. Beni o zaman oyuncunun değerine kıyasla çok az bir fiyata sattılar.''
Sarı-lacivertli formayı tüm kulvarlarda 13 kez giye Bonucci bir kez assit yapmıştı. Fenerbahçe forması altında futbola veda eden terübeli isim ardından da aktif futbol yaşantısına son verdiğini açıklamıştı.
BONUCCI'DEN OLAY İTİRAF
Kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli basın kurumlarına açıklamalar yapan Bonucci çarpıcı bir itirafta bulundu.
'KAÇARAK AYRILMAK ZORUNDA KALDIM'
'Passa dl Bsmt' adlı podcast yayınına katılan Leonardo Bonucci, Juventus'tan ayrılışı hakkında şu ifadeleri kullandı:
''Neredeyse kaçarak ayrılmak zorunda kaldım çünkü birileri bunun böyle olması gerektiğine karar vermişti, bu hak etmediğim tek bir kişinin kararıydı. Bana neredeyse bir şaka gibi geldi, 500'den fazla maçtan sonra bu şekilde karşılanmak. Belki de Juventus'taki yolum henüz bitmedi, ne zaman bir antrenör olmak istediğimi düşünsem aklıma o yedek kulübesi geliyor. Hayalim mi? Evet, Juventus gibi önemli bir kulübede oturmak, bu hikayenin bitmediğini düşünmek hoşuma gidiyor."
"HAYALİM JUVENTUS FORMASIYLA BIRAKMAKTI"
"Futbol oynamaya başladığım andan itibaren hayalim kariyerimi Juventus formasıyla sonlandırmaktı. 500'den fazla maçın ardından Juventus'a verdiklerim için hak ettiğim vedayı alamadım. Juventus'u eşimin ve çocuklarımın, kendi sağlığımın önüne koydum çünkü 2017'de ayrılıp AC Milan'a geçtiğimde bile soyunma odasında bir sorun olmak istemediğim için bu seçimi yaptım.
Juventus'a zarar vermemek için bu yolu seçtim. Başkana söylediğim bir şeydi: 'Sezonun son altı ayında olan her şey için buradan ayrılmak zorundayım çünkü soyunma odasında zararlı olurum, çünkü kendimi tanıyorum. Burada kalamam. Yollarımız bir daha kesişir mi bilmiyorum ama bugünlük bu kadar". Bu seçim koç ve menajer tarafından da paylaşıldı. Beni o zaman oyuncunun değerine kıyasla çok az bir fiyata sattılar.''