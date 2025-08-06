Boluspor'a şampiyon orta saha!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, en son Gençlerbirliği forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Rahman Buğra Çağıran'ın, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Samsunspor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydiği aktarıldı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, en son Gençlerbirliği forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Rahman Buğra Çağıran'ın, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Samsunspor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydiği aktarıldı.