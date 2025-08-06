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Boluspor'a şampiyon orta saha!

Boluspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde görev yapan Rahman Buğra Çağıran ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 06 Ağustos 2025 15:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Boluspor'a şampiyon orta saha!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, en son Gençlerbirliği forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Rahman Buğra Çağıran'ın, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Samsunspor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydiği aktarıldı.

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