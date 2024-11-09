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Bol gollü maçta kazanan çıkmadı

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Milan, deplasmanda Cagliari ile 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bol gollü maçta kazanan çıkmadı
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09 Kasım 2024 22:00
İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Milan, deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya geldi. Unipol Domus Stadyumu'ndaki maçta Milan, sahadan 3-3 berabere ayrıldı.

Milan'ın gollerini 15 ve 40'ta Rafael Leao ile 69'da Abraham kaydetti. Cagliari'nin gollerini ise 2'de Zortea, 53 ve 89'da Gabriele Zappa kaydetti.

Milan, bu sonucun ardından puanını 18 yaptı. Cagliari ise puanını 10 yaptı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan, Juventus'u ağırlayacak. Cagliari, Genoa deplasmanına gidecek.
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