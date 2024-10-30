Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'in cerrahi olmayan bir prosedür geçirdiğini ve yaklaşık dört hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.



Hamstring tendinopatisi nedeniyle son üç maçı kaçıran Bogdanovic, Atlanta'nın Brooklyn Nets'e karşı sezon açılış maçında 28 dakika süre almış ve 8 sayı kaydetmişti.



30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon maç başına 16.9 sayı, 3.4 ribaund, 3.1 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



