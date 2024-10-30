Bogdan Bogdanovic 4 hafta parkelerden uzak kalacak

Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'in cerrahi olmayan bir prosedür geçirdiğini ve yaklaşık dört hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Bogdan Bogdanovic 4 hafta parkelerden uzak kalacak
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30 Ekim 2024 12:14
Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'in cerrahi olmayan bir prosedür geçirdiğini ve yaklaşık dört hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Hamstring tendinopatisi nedeniyle son üç maçı kaçıran Bogdanovic, Atlanta'nın Brooklyn Nets'e karşı sezon açılış maçında 28 dakika süre almış ve 8 sayı kaydetmişti.

30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon maç başına 16.9 sayı, 3.4 ribaund, 3.1 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

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