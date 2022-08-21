Bodrumspor sezona 2'de 2 ile başladı

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Taner Taşkın'ın yönetimindeki Keçiörengücü ile İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrumspor karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrumspor 3-1 kazanırken goller; 4. dakikada Bahadır Erol, 29. dakikada Celal Dumanlı ve 90+1'de Erkam Reşmen kendi kalesine attı. Ev sahibi Keçiörengücü'nün tek golünü ise 82. dakikada Melih İnan kaydetti.



Bu sonuçla beraber sezona 2'de 2 ile başlayan Bodrumspor puanını 6'ya yükseltirken, Keçiörengücü 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Bodrumspor kendi evinde Adanaspor'u konuk ederken, Keçiörengücü deplasmanda Altay ile karşılaşacak.





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