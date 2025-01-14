SÜPER Lig'deki ilk sezonunda 15 puanla düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü'nde Asbaşkan Selahattin Polat, ara transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Devre arası transfer döneminde başta orta saha ve forvete takviyeler gerçekleştireceklerini anlatan Polat, "Hocamız Volkan Demirel de orta saha ve forvette eksiklerimizin olduğunu söylüyor. Bu transfer döneminde eksiklikleri dolduracağız. Bizim düşüncemiz ligde kalacağımızdır. Küme düşmek aklımızın ucundan geçmiyor" dedi.



Sezonun ikinci yarısında transferlerle çıkış yakalayacaklarını söyleyen Selahattin Polat, "Hakem hataları nedeniyle ciddi puan kayıpları yaşadık. Bodrum FK bu haksızlıkları yaşayabilecek bir takım değil. Biz mücadelemizi sahada yapıyoruz ama maalesef Türkiye'de her zaman olan olumsuzluklar bizim de başımıza geliyor" diye konuştu. Teknik ekiple sürekli iletişim halinde olduklarını da belirten Polat, "Volkan hocamızın tespitleri çok iyi. İkinci devre taraftarlarımız daha farklı bir takım izleyecekler ve ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.



