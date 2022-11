Boccede dördüncü eleme yarışları sona erdi

Mersin'de düzenlenen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda (Raffa-Volo) dördüncü eleme müsabakaları tamamlandı.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonun eleme yarışları Toroslar Bocce Tesisi'nde yapıldı.



Volo disiplini erkekler basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde, raffa disiplini kadın ile erkeklerde tekler, çiftler, altın nokta ve karışık çiftler sınıfında düzenlenen şampiyonanın bazı müsabakaları da bocce tesisinin yanındaki voleybol salonunda gerçekleşti.



Mehmet Can ve Burak'tan bronz madalya



Milli sporcular Mehmet Can Yakın ve Burak Altay, volonun röle kategorisi yarı final elemelerinde İtalyan rakipleriyle karşılaştı.



Müsabakadan 57-52 mağlup ayrılan ay yıldızlı sporcular, 2 takımdan oluşan üçüncüler arasına girerek bronz madalyanın sahibi oldu.



Bireysel yarışlarda Mehmet Can basamakta, milli takım kaptanı Mehmet Karataş ise kombinede rakiplerine mağlup olarak kategorilerinde saf dışı kaldı.



Eda, altın noktada madalyayı garantiledi



Milli bocceci Eda Sayak, raffa disiplini kadınlar altın nokta sınıfı çeyrek finalinde mücadele ettiği Macar rakibini 7-6 yendi.



Adını yarı finale yazdırarak madalya kazanmayı garantileyen Eda, süre bitiminin ardından büyük sevinç yaşadı.



Raffanın çeşitli kategorilerinin çeyrek finallerinde parkura çıkan milli sporcular Bahar Çil, Oğuzhan Turhan, Ahmet Emen, Cem Şimşek ve Rukiye Varol ise rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti.



İki disiplinde 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyon, yarın gerçekleştirilecek son eleme ve final müsabakalarının ardından tamamlanacak.



Dereceye giren sporcular, yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle madalyalarını alacak.