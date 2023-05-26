Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers'ın bir yıl ara verip LA Clippers'ın yolunu tutabileceği iddia edildi.



Myers'ın Warriors ile geleceği, taraflar arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin duraksaması ve aylardır kayda değer bir ilerleme kaydedilememiş olmasından ötürü belirsiz bir hale gelmiş ve sonuç olarak muhtemel bir yol ayrılığına hazırlanıldığı belirtilmişti.



Bu yılın başlarında karşılıklı olarak bazı teklifler sunulmuş olsa da, hiçbir anlaşmaya varılamamış ve bu da Myers'ı diğer fırsatları keşfetmeye itmişti. İddialara göre bazı özel sermaye şirketlerindeki ve farklı spor liglerindeki çeşitli roller, Myers'in dikkatini çeken alanlar arasındaydı.



Şimdiye dek başka bir takıma gitmesi pek olası görülmese de, geçmişte Güney Kaliforniya'da zaman geçirmiş eski bir UCLA oyuncusu olan Myers'ın şehirdeki ve organizasyondaki bağlantıları nedeniyle Clippers'a gitmeyi düşünebileceğine dair bazı spekülasyonlar ortaya çıktı.



NBC Sports Bay Area'dan Dalton Johnson, Los Angeles'a olası bir hamle hakkında düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Myers, GM'lik işine farklı bir takımda devam etme kararı alırsa, dikkat edilmesi gereken bir takım var. Los Angeles Clippers, Warriors için bu konuda en büyük tehdidi oluşturabilecek takım.



Clippers GM'i Michael Winger, Washington Wizards'ın basketbol operasyonları başkanı olmak için görüşme yapmıştı. Jerry West'e sonsuz saygısı olan Myers, kendisinin Warriors'tan ayrılmasını hiçbir zaman istememişti. Ayrıca Clippers'ın Steve Ballmer gibi büyük hamleler yapmaya istekli olan bir takım sahibi var ve ekip de yakın zamanda yeni bir arenaya geçiş yapacak.



Ancak Myers'ın Steve Kerr, Steph Curry, Klay Thompson ve Green gibi insanlarla olan şahsi ilişkilerinin yanı sıra Bay Area ile bağları, bu konuda işini zorlaştırabilir."



