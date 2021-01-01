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Blakely: "Boston, fiyatı düşmesi halinde Simmons'ı kovalamalı"

Boston Celtics muhabiri A. Sherrod Blakely, Celtics ekibinin, fiyatı düşmeye devam etmesi durumunda Phildelphia 76ers yıldızı Ben Simmons için teklif yapması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics muhabiri A. Sherrod Blakely, Celtics ekibinin, fiyatı düşmeye devam etmesi durumunda Phildelphia 76ers yıldızı Ben Simmons için teklif yapması gerektiğini söyledi.

Heavy tarafından yayınlanan bir rapora göre, yakın tarihli bir podcast'te Blakely, fiyatının düşmeye devam ettiğini göz önünde bulundurarak Celtics'in Simmons için bir hamle yapıp yapmaması gerektiği üzerine şu yanıtı verdi:

"Fiyat düşmeye devam ederse, bunun olacağını kesinlikle düşünüyorum. Bana göre, Ben Simmons'ın 'Jaylen Brown ve Jayson Tatum ile oynamak istiyorum' demek zorunda kalacağı durumlardan biri olacak. Çünkü Philly'nin Ben karşılığında o adamlardan birini almasının imkanı yok."

Celtics bu yaz döneminde Dennis Schröder, Al Horford, Josh Richardson, Juancho Hernangomez ve Bruno Fernando'yu kadrosuna katmıştı.


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