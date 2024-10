Bilyoner, The Hammers Awards'ta ödül kazandı

Türkiye'nin önemli şirketlerinde görev yapan pazarlama ekiplerinin başarısını değerlendiren "The Hammers Awards" ödülleri, 15 Ekim 2024 Salı günü Wyndham Grand İstanbul Levent'te düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen The Hammers Awards'un kazananları, 6 ana kategori etrafında şekillenen 89 alt kategoride yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlendi. Türkiye'nin öncü teknoloji şirketlerinden Bilyoner, The Hammers Awards'ta "Üretken Yapay Zekâyı En iyi Kullanan Ekip" kategorisinde Gümüş Ödül'e layık görüldü.



Bilyoner'in de yer aldığı kategoride, bir pazarlama hedefine ulaşmak için üretken yapay zekâ teknolojilerinin en başarılı kullanımını gerçekleştiren ekipler ödüllendirildi. Ekiplerin, üretken yapay zekâ teknolojilerini nasıl kullanıldığı, nasıl entegre ettiği ve yaratım sürecinde hangi sorunları çözdüğü değerlendirildi.



Yapay zekâ yazarları; Bahista ve Bahisandra



Bilyoner'in pek çok prestijli ödüle layık görülen yapay zekâ tabanlı spor yazarları projesi sektöre yeni bir soluk getirdi. Algoritmalar tarafından analiz edilen veriler ışığında tahminler yapan ilk yapay zekâ yazarı "Bahista", kısa sürede Bilyoner kullanıcılarının en sevdiği isimlerden biri haline geldi. Temmuz 2023'ten bu yana kullanıcılarla buluşan Bahista'nın, maçlarla ilgili tahmin başarı oranı da giderek artıyor.



Bilyoner, futbol yazarı Bahista'nın ardından Basketbol Süper Lig ve EuroLeague yazarı Bahisandra'yı kullanıcılarla buluşturdu. Basketbol dünyasını bilen, oyuncuları iyi tanımakla birlikte basketbol gündemine de hâkim olan Bahisandra; bilgi, istatistik ve takip temelli yorumlarının yanı sıra esprili diliyle de dikkat çekiyor. Bahisandra'nın, Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague maçları konusundaki isabetli tahminleri beğeniyle takip ediliyor. Yapay zekâ spor yazarları ailesini daha da büyütmeyi hedefleyen Bilyoner, yenilikçi projeleriyle kullanıcılarına eğlenceli deneyimler sunmaya devam edecek.



Bilyoner, geçen sene de The Hammers Awards'ta "Teknoloji Odaklı Marka Deneyimi" kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi olmuştu.