Bilyoner.com'da günün iddaa kuponu!

iddda'da pazar günü bülteninde birbirinden kritik ve bir o kadar keyifli maçlar var. Son iki bültende doğru tahmin yüzdesini %87'ye yükselten Sporx iddaa analiz ekibimiz, Bilyoner.com'dan kupon oluşturmanız gereken dikkate almanız gereken maçları inceledi ve sizler için günün futbol ve basketbol kuponlarını oluşturdu.
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1 (1.50) Trabzonspor - Bursaspor
2.5+ (1.30) M'Gladbach - Dusseldorf
KGV (1.60)Chelsea - Crystal Palace
KGV (1.60) Montpellier - Marsilya
155.5+ Sakarya BŞB - Bahçeşehir Koleji
163.5+ Afyon Bld. - İstanbul BBSK
155.5+ Darüşşafaka - Tofaş
155.5+ Estudiantes - Badalona
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Bilyoner.com'a üyeliğiniz yoksa hemen şu bağlantıya tıklayarak {BİLYONER.COM) üyelik oluşturup iddaa heyecanını doyasıya yaşayabilirsiniz.
1 (1.50) Trabzonspor - Bursaspor
2.5+ (1.30) M'Gladbach - Dusseldorf
KGV (1.60)Chelsea - Crystal Palace
KGV (1.60) Montpellier - Marsilya
155.5+ Sakarya BŞB - Bahçeşehir Koleji
163.5+ Afyon Bld. - İstanbul BBSK
155.5+ Darüşşafaka - Tofaş
155.5+ Estudiantes - Badalona
BU KUPONLARA HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın