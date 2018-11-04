  •  
    Koeman'ın G.Saray için gizli KUYT planı tuttu!..
  •  
    F.Bahçe'nin eski yıldızı bu tokat için tebrik etti
  •  
    Jailson'un derbi sözleri; "Adeta boğazlandım..."
  •  
    Rekor, Uğur Meleke'nin şampiyonlukta tahmini
  •  
    FIFA resmen açıkladı; Süper Lig'in en iyisi o!

Bilyoner.com'da günün iddaa kuponu!

Son iki bültende doğru tahmin yüzdesini %87'ye yükselten Sporx iddaa analiz ekibimiz, Bilyoner.com'dan kupon oluşturmanız gereken dikkate almanız gereken maçları inceledi ve sizler için günün futbol ve basketbol kuponlarını oluşturdu.

Kaynak: Sporx.com
Bilyoner.com'da günün iddaa kuponu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2018 13:54
iddda'da pazar günü bülteninde birbirinden kritik ve bir o kadar keyifli maçlar var. Son iki bültende doğru tahmin yüzdesini %87'ye yükselten Sporx iddaa analiz ekibimiz, Bilyoner.com'dan kupon oluşturmanız gereken dikkate almanız gereken maçları inceledi ve sizler için günün futbol ve basketbol kuponlarını oluşturdu.

Bilyoner.com'a üyeliğiniz yoksa hemen şu bağlantıya tıklayarak {BİLYONER.COM) üyelik oluşturup iddaa heyecanını doyasıya yaşayabilirsiniz.

1 (1.50) Trabzonspor - Bursaspor
2.5+ (1.30) M'Gladbach - Dusseldorf
KGV (1.60)Chelsea - Crystal Palace
KGV (1.60) Montpellier - Marsilya

155.5+ Sakarya BŞB - Bahçeşehir Koleji
163.5+ Afyon Bld. - İstanbul BBSK
155.5+ Darüşşafaka - Tofaş
155.5+ Estudiantes - Badalona

BU KUPONLARA HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!




Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için