Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups, Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert'in dört kez Yılın Savunmacısı seçilmesini anlamakta "zorlandığını" söyledi.



Billups'ın yakın zamanda 'Sheed and Tyler Show'a katıldığı bölümde eski NBA oyuncusu Bonzi Wells, kendisine Gobert gibi playofflarda zorlanan birinin Yılın Savunmacısı ödülünü nasıl kazandığını anlamakta zorlandığını dile getirdi.



Billups, Wells'in düşüncesine katıldığını belirterek, Gobert hakkında düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Ben de zorlanıyorum Bonzi. Koçluk yaptığım ilk yıl Clippers'taydım. Utah ile oynamıştık ve o da oradaydı... Yanlış anlamayın, harika bir savunmacı ama bir Ben Wallace kadar çok yönlü değil, bu yüzden sahaya yayılarak ve şutörlerimizi kullanarak kendisini etkisiz kılabiliyorduk.



Tüm seri boyunca onun üzerine oynamıştık ve harika bir savunmacı olsa da, harika savunmacılara sürekli saldırmazsınız. Onlardan kaçarsınız.



Yani, bugünün oyunundaki fark biraz şu, evet, çemberde harika, sert oynuyor, şut bloklayabiliyor falan ama alan açıldığında bu ona sorun yaratıyor ve ikili oyunlarla ona saldırabiliyorsunuz. Yani ben de pek anlamıyorum ama iyi bir savunmacı.



Normal sezonda Yılın Savunmacısı seçilmesinin nedenini anlayabilirim. Fakat playofflarda işler biraz karışık."



Timberwolves önceki sezon 108,4 ile ligin en iyi savunma reytingini elde etmişti ve 2024'te dördüncü kez Yılın Savunmacısı seçilen Gobert bunun en büyük nedenlerinden biri olarak görülüyordu.





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