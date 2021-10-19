Bilge Tarhan ve Göksu Üçtaş Şanlı final hakkı elde edemedi

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular Bilge Tarhan ve Göksu Üçtaş Şanlı final hakkı elde edemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bilge Tarhan ve Göksu Üçtaş Şanlı final hakkı elde edemedi
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19 Ekim 2021 17:10
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası Japonya'da sürerken kadınlarda elemeler sona erdi.

Kitakyushu kentinde düzenlenen şampiyonada, elemelerde yarışan sporculardan genel tasnifte 46,666 puan alan Bilge Tarhan ile 46,166 puan toplayan Göksu Üçtaş Şanlı final hakkı elde edemedi.

Erkeklerde elemeler bugün başlarken milli sporcular; İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Kerem Şener 20 Ekim Çarşamba TSİ 09.10'da başlayacak seansta yarışacak.


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