Bilek güreşi şampiyonu Ocakoğlu, genç adayları yetiştiriyor!

Romanya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Haliliye Belediyesince açılan bilek güreşi kursunda şampiyon adayları yetiştiriyor.



Yaklaşık 6 yıl önce başladığı bilek güreşinde hem engellilerde hem normal kategoride Türkiye ve Avrupa'da başarılar kazanan Haliliye Belediyesi sporcusu Abdulsamet Ocakoğlu (22), mayıs ayında Romanya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.



Turnuva sonrası döndüğü kentte Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla bilek güreşi kursu açan Ocakoğlu, başarılarını ve tecrübelerini genç sporculara aktararak yeni şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlıyor.



Ocakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında tanıştığı bilek güreşinde Türkiye şampiyonlukları ve 2017 yılında Avrupa üçüncülüğü derecelerinin bulunduğunu söyledi.



Mayıs ayında daha önce kaçırdığı Avrupa şampiyonluğunu kazanmasının mutluluğunu yaşadığını aktaran Ocakoğlu, şunları kaydetti:



"Belediye bünyesinde kursumuzu açtık. Çocuklar kursumuza gelmeye başladılar. Kurs sayesinde hem spor yapıyorlar hem sokaklardan uzaklaşıyorlar. Kursumuza 15 sporcu katıldı, hepsi hırslı ve azimli bir şekilde çalışıyor. Antrenmanlarımız güzel ve eğlenceli geçiyor. Hem çalışıyoruz hem oynuyoruz. Kursta genç kardeşlerime Avrupa, Türkiye şampiyonluklarımı ve deneyimlerimi aktarıyorum. Ben anlattıkça çocuklar da hevesleniyor ve şampiyon olmak için çalışıyorlar. Şanlıurfa'dan yeni şampiyonlar çıksın diye uğraşıyoruz. Beni ve diğer başarılı olan sporcuları gören çocuklar da şampiyon olmak istiyorlar, bizler de onlar için çalışıyoruz. Şanlıurfa'dan Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları çıkacağına inanıyoruz. Bize verilen destekleri değerlendirmek istiyoruz."



"Dünya şampiyonu olmak istiyorum"



Çocukları çalıştırmanın dışında kendi hedefleri için de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ocakoğlu, "Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum. Bunun için çalışma saatlerimi arttırdım, artık dünya şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.



Sporculardan Ahmetcan Çakçı ise Abdulsamet Ocakoğlu yönetiminde çalışma yaptıklarını, amacının onun gibi başarılı olarak şampiyonluklar kazanmak olduğunu söyledi.



Abdulbaki Polat da, Abdulsamet Ocakoğlu'nun Avrupa şampiyonu olduğunu duyduktan sonra kursa katılmaya karar verdiğini belirterek, "Hocamız kursta bize tecrübelerini aktarıyor. Bizler de hedefimizi Avrupa şampiyonluğu olarak belirledik." ifadelerini kullandı.





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