Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Bilal Meşe, Beşiktaş 'ın Sivasspor galibiyetini değerlendirdi:''Beşiktaş'ın tribün baskısı malum. Lugano'nun hocası hafta arası bu baskıdan şikayet bile etti!''''MHK yeni yüzleri sahalara sürmeye başladı, haklılar... İyi hoş da kardeşim, biraz pişsinler, sonra tamam! Direnç Tonusluoğlu hafızamda pek yok, tanımıyorum! Immobile'ye ilk yarıda çıkardığı sarı normal mi? Hadi bunu geçtik, ya penaltıya ne demeli?Elle oynamayı herkes gördü... Ya orta hakem? Gördü, görmesine de veremedi, VAR'a sığındı! Beşiktaş deneme tahtası mı? Stajlarını baskı olmayan maçlarda yapsınlar! Bilmem anlatabildim mi eyyy MHK?''''Sivasspor'un savunmaya yaslanmasını yadırgayamayız, haklılar. Beşiktaş gibi bir rakibe kabak çiçeği gibi açılmasını beklemek haksızlık olur! Taraftarın desteğini her zaman olduğu gibi arkasına alan Beşiktaş topa sahip oldu, baskı kurdu ve pozisyon üretmekte sıkıntı çekti.''''Bu yarıda aklımızda sadece Immobile'nin penaltıdan attığı gol ve Masuaku'nun frikik atışında topun üst direkte patladığı an kaldı! Sivas'ın hücumdaki etkili oyuncusu Manaj, bire birlerde fark yarattı, ancak gol yollarında etkili olduğunu söylemek çok zordu.Bronckhorst yeni transferlerden stoper Uduokhai'yi Paulista'nın yanına monte ederken, Semih'i yedeğe çekti, yerine Muçi'yi 11'de tercih etti.''''İkinci yarıda Hollandalı hocanın sararan Immobile ve Musrati'yi oyundan alması bir teknik adam doğrusudur bence. Tek farklı skorlar sıkıntılıdır. Hele rakip savunmayı sağlam tutuyorsa vay halinize! Artı Sivas geriye düştükten sonra biraz ofansa çıkar gibi oldu, olmasına da hepsi o kadar! Kartal ikiyi bulma adına tüm hatlarıyla yüklendi fakat bırakın pozisyon üretmeyi rakip duvara çarptı sürekli!Rafa Silva'dan çok şeyler bekledik, ancak sıkı markajda kaldı, ya faullerle durduruldu, ya da istediği pasları alamadı, 90'da da yerini Emirhan'a bıraktı.''''Kartal'ın yeni bir golcüsü daha var; Gedson Fernandes. Maşallah nazar değmesin. Arı gibi, bal da yapıyor. 89'da müthiş bir gol attı, olası puan kaybına da set çekti. Avrupa'da yoluna devam eden Kartal, iç hatlarda tam gaz, firesiz... Keyif aldık mı? Ehhh biraz... İyi oynayana değil, gol atana üç puan veriyorlar... Kazanan her zaman haklıdır.''