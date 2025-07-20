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Bilal Boutobba Beşiktaş'ın radarında!

Beşiktaş, Hatayspor forması giyen Bilal Boutobba ile ilgileniyor. Fransız oyuncu için Kasımpaşa, Kayserispor ve Suudi temsilcisi Al Najmah da masada.

calendar 20 Temmuz 2025 13:27 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: hatayspor.org.tr
Bilal Boutobba Beşiktaş'ın radarında!
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Beşiktaş, geçtiğimiz sezon küme düşen Hatayspor'un yıldız oyuncusunu radarına aldı.

DZFoot'un haberine göre, Beşiktaş, Hatayspor forması giyen Fransız oyuncu Bilal Boutobba ile ilgileniyor. Boutobba, henüz Beşiktaş'tan somut bir teklif almadı.

Nabil Djellit'in edindiği bilgilere göre; Fransız oyuncu için Kasımpaşa ve Kayserispor'da somut hamlelerde bulundu. Son olarak Suudi Arabistan 2. Lig ekiplerinden Al Najmah'dan da bir teklif masada.

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasını 30 kez sırtına geçiren Boutobba, 12 gol ve 7 asistlik katkı üretmişti.

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