Philadelphia 76ers guardı Patrick Beverley, James Harden'ı Philadelphia'da kalmaya ikna etme çağrısı yaptı.



Beverley, eski takım arkadaşını takas talebini yeniden gözden geçirmeye şu sözlerle çağırdı:



"James seviyorum seni kardeşim. Gitme! James benim gerçekten iyi bir arkadaşımdır. Aramız gerçekten çok iyidir. Annelerimiz çok yakındır. NBA'e Houston'da geldiğimde beraberdik. Altı sene yan yana oynadık. Bu yüzden James'e çok aşinayım ve bir şekilde devam ettirebilmemiz adına heyecanlıyım. Burada olduğumu biliyor. Yani göreceğiz."



Houston Rockets'ta beş sezon boyunca Harden ile takım arkadaşı olan ve 2022-23 sezonunu Los Angeles Lakers ve Chicago Bulls ile geçiren Beverley, 76ers ile anlaşma imzalamayı tercih etmesinin nedenlerinden biri olarak Harden'ı gösterdi:



"Buraya gelme kararımın temellerinden biri, James Harden'ın burada olmasıydı. O yüzden umarım kalır. Umuyorum ki taraflar bir yol bulabilir ve bunları geride bırakıp bir şekilde önümüze bakabiliriz. Bence bu çok önemli."



