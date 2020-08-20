Beşiktaş'ta Modeste için yoğun mesai

Beşiktaş forvet transferine yoğunlaştı. Listesine Papiss Cisse, Ze Luis başta olmak üzere birçok golcü ismi alan Siyah-Beyazlı yönetim son olarak Köln'de forma giyen Anthony Modeste'yle görüşüyor.



Alman kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi olan Fransız futbolcu için kiralama teklifinde bulunan yönetim bu transferi bir an önce sonuçlandırmak için çok büyük çaba harcıyor.



UEFA'ya bu gece yarısına kadar PAOK maçında oynayacak olan oyuncuların listesini vermek mecburiyetinde olan Kartal 32 yaşındaki Modeste'yi bitirmek için tüm kozlarını oynuyor.



Beşiktaş bu akşama kadar oyuncu alamadığı takdirde PAOK önüne, Larin, Umut Narin ve Güven Yalçın'dan biri forma giyecek. Bu nedenle Modeste için Köln'le görüşmelerin aralıksız olarak sürdüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor



GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ



Fransız golcü iki sezon önce Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak uzun süren çabalara rağmen transfer gerçekleşememişti. Köln ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Modeste, geride kalan sezonda 29 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı. Profesyonel kulüp kariyeri boyunca 396 maça çıkan başarılı forvet 151 gol atarken, 34 de asiste imza koydu.



