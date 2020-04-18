Beşiktaş'ta Kovalenko transferinde güçlü rakip!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Shakhtar Donetsk forması giyen Viktor Kovalenko için eski hocası Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Roma devreye girdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; shakhtar.com
Beşiktaş'ta Kovalenko transferinde güçlü rakip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2020 08:30
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen Viktor Kovalenko'yu listesine almıştı.

Ukraynalı oyuncunun 30 Haziran'da Shakhtar ile olan sözleşmesi sona eriyordu.

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 24 yaşındaki oyuncu için İtalya Serie A ekiplerinden Roma da devreye girdi.

Siamo la Roma'nın haberine göre 2016-19 yılları arasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran ve şimdilerde Roma'nın başında bulunan Paulo Fonseca, eski öğrencisini kadroya katmak istiyor.

24 yaşındaki Kovalenko, Fonseca'nın Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde A takımda daha fazla şans bulmaya başlamıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için