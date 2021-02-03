Beşiktaş'ta isyan: 12 saatte 950 bin tweet!

Beşiktaşlı taraftarlar, kulüplerinin limit açıklaması sonrası sosyal medyadan büyük bir tepki kampanyası başlattı.



Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun en temel görevi, kurullarınca belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini yapıp yapmadığını denetlemek ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapmaktır. Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



12 SAATTE 950 BİN TWEET



Beşiktaşlı taraftarlar, bu açıklamayla birlikte sosyal medyadan bir etiket kampanyası başlattı.



Siyah beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde açıklanan rakamların ve Eyüpspor'un 4.2 milyon TL karşlığında Galatasaray'dan Erencan Yardımcı transferini yapmasının soruşturulmasını istedi. Beşiktaşlılar, iki kulübün transferlerine onay veren TFF'nin de kuralları uygulamadığı yönünde eleştiriler getirdiler.



Siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan 12 saatiçerisinde 950 binden fazla #UefaTurkishFootballCheckOver etiketiyle gönderim paylaşarak bir rekora doğru gitti.



