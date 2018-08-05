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Beşiktaş'ta bir fesih daha yolda! Veli Kavlak'tan sonra Aras Özbiliz

Beşiktaş'ta Veli Kavlak'ın ardından Aras Özbiliz'in de kontratının fesh edileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta bir fesih daha yolda! Veli Kavlak'tan sonra Aras Özbiliz
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05 Ağustos 2018 06:52
Omuz bölgesindeki sakatlığı sebebiyle Beşiktaş formasından uzun süre uzak kalan Veli Kavlak'ın sözleşmesi fesh edilmişti.

Yönetimin, bu konuda bir futbolcu için daha girişimlerinin bulunduğu belirtildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan ve henüz bir talip de bulamayan Aras Özbiliz'in de 2020 yılına kadar süren kontratının fesh edileceği belirtildi.

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