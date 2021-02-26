Beşiktaşlı taraftarlar, siyah - beyazlı takımı meşalelerle karşıladı

Beşiktaş taraftarları, Denizlispor maçı öncesinde takımlarını meşalelerle karşıladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaşlı taraftarlar, siyah - beyazlı takımı meşalelerle karşıladı
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26 Şubat 2021 18:27
Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ı siyah-beyazlı taraftarlar Ümraniye'den uğurlayıp Dolmabahçe'de karşıladı. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan taraftarlar tezahüratlarla siyah-beyazlı takımı maça uğurladı. 

Dolmabahçe'de toplanan Beşiktaşlı taraftarlar ise takımın stada ulaşmasıyla birlikte meşaleler yakarak tezahürat yaptı ve karşılaşma öncesinde oyunculara destek verdi. 



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