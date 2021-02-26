Beşiktaşlı taraftarlar, siyah - beyazlı takımı meşalelerle karşıladı

Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ı siyah-beyazlı taraftarlar Ümraniye'den uğurlayıp Dolmabahçe'de karşıladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan taraftarlar tezahüratlarla siyah-beyazlı takımı maça uğurladı.
Dolmabahçe'de toplanan Beşiktaşlı taraftarlar ise takımın stada ulaşmasıyla birlikte meşaleler yakarak tezahürat yaptı ve karşılaşma öncesinde oyunculara destek verdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan taraftarlar tezahüratlarla siyah-beyazlı takımı maça uğurladı.
Dolmabahçe'de toplanan Beşiktaşlı taraftarlar ise takımın stada ulaşmasıyla birlikte meşaleler yakarak tezahürat yaptı ve karşılaşma öncesinde oyunculara destek verdi.